В Столинском районе нетрезвый мужчина стрелял по собакам

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе задержали мужчину, который охотился с ружьем на соседских собак, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 13 января около трех часов ночи в агрогородке Ольшаны. В Столинский РОВД обратилась 17-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный во дворе ее дома стреляет по двум собакам. Одно животное ранено. На место происшествия были направлены ближайшие наряды милиции, следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность стрелка была установлена. Им оказался 31-летний местный житель. Из неустановленного оружия он дважды выстрелил по собакам. В момент задержания мужчина был пьян - в его крови оказалось 2,8 промилле. В автомобиле местного жителя сотрудники милиции обнаружили и изъяли 14 охотничьих патронов 12-го калибра. Раньше сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности.

Проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины.-0-