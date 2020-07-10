В Столинском районе парень получил ожоги при тушении пожара в гараже

10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе 17-летний парень получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в гараже, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

ЧП произошло поздно вечером 9 июля в агрогородке Коротичи. Сообщение о возгорании во встроенном кирпичном гараже двухэтажного жилого дома спасателям поступило в 22.28.

К моменту прибытия подразделений МЧС хозяева находились на улице. При самостоятельном тушении пожара ожоги кистей рук и ноги получил сын хозяина дома 2003 года рождения. Парня госпитализировали.

Работники МЧС ликвидировали возгорание. Огонь повредил имущество в гараже, скутер и мотоцикл, сайдинг фасада дома. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки мотоцикла.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС