21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пенсионер-бесправник сбил девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"ДТП произошло сегодня около 16.20 в агрогородке Ольшаны. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля "Ниссан", не имея права управления транспортными средствами, наехал на 6-летнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказали в МВД.

В ведомстве отметили, что девочка была с мамой и сестрой-близняшкой. Обеих женщина переводила держа за руки. "Девочка госпитализирована в больницу. Мама и сестра пострадавшей не травмированы", - отметили правоохранители.

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