В Столинском районе перевернулся трактор: пострадали три человека

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе перевернулся трактор, пострадали супруги и их сын-подросток, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла во второй половине дня 8 ноября в агрогородке Бережное. По предварительной информации, за рулем трактора МТЗ был 45-летний местный житель. Он двигался по краю проезжей части, в какой-то момент не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП пострадали три человека: водитель, а также находившиеся в кабине его 50-летняя супруга и 14-летний сын. Семья доставлена в Столинскую райбольницу.

Проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома