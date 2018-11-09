В Столинском районе перевернулся трактор: пострадали три человека

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе перевернулся трактор, пострадали супруги и их сын-подросток, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла во второй половине дня 8 ноября в агрогородке Бережное. По предварительной информации, за рулем трактора МТЗ был 45-летний местный житель. Он двигался по краю проезжей части, в какой-то момент не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП пострадали три человека: водитель, а также находившиеся в кабине его 50-летняя супруга и 14-летний сын. Семья доставлена в Столинскую райбольницу.
Проводится проверка.-0-
Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома
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