В Столинском районе пятилетние двойняшки отравились таблетками

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в деревне Городец пятилетние брат и сестра отравились таблетками. Дети госпитализированы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Малыши гостили у своего 23-летнего брата. Он был занят уборкой дома покойного деда, поэтому не мог уделить детям должного внимания. Во время игры во дворе двойняшки увидели пакеты с мусором и решили проверить их содержимое. Среди выброшенных вещей оказались дедушкины таблетки, мальчик и девочка их съели.

"Спустя некоторое время дети почувствовали недомогание и отправились домой к маме, которая тотчас же заметила неладное. Расспросив детей, женщина узнала о находке лекарственных препаратов и их употреблении. После вызвала скорую помощь", - рассказала подробности Наталья Сахарчук.

Дети были доставлены в реанимационное отделение Столинской райбольницы. Сейчас жизни двойняшек ничего не угрожает, правоохранители проводят проверку.-0-