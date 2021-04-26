26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пьяный мотоциклист пытался скрыться от ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Вечером 22 апреля в ходе надзора за дорожным движением в деревне Коротичи инспектор ГАИ подал сигнал об остановке водителю мотоцикла "ЗИД", который передвигался без мотошлема. Мотоциклист проигнорировал требование и начал скрываться от правоохранителей. Во время преследования инспекторы неоднократно требовали у водителя мотоцикла остановиться, включали проблесковые маячки синего и красного цветов и звуковой сигнал. Мужчина не реагировал. В соседней деревне Толмачево патрульному экипажу удалось настигнуть правонарушителя. Мотоциклист бросил свое транспортное средство и попытался убежать, но милиционерам удалось его задержать.

За рулем мотоцикла находился 28-летний житель д.Толмачево. Как показало медосвидетельствование, он был пьян (3,1 промилле).

В отношении задержанного составлено несколько протоколов, в том числе за управление в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.-0-