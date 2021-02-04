В Столинском районе пьяный сельчанин угнал машину, а при погоне выпрыгнул на ходу

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Столинского района угнал машину, чтобы доехать домой, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в райцентре. Ночью сотрудники Департамента охраны обратили внимание на автомобиль "Лада 21214", который ехал без включенных фар. Требование об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. Началось преследование, беглецу подавались неоднократные звуковые сигналы об остановке. Уходя от погони, "Лада" грубо нарушала ПДД и неоднократно создавала аварийную обстановку, выезжая на встречку.

При повороте на ул. Советской водитель на ходу выскочил из автомобиля и скрылся в парке. Транспортное средство покатилось по проезжей части и врезалось в заборное ограждение.

Было установлено, что несколькими часами ранее именно эта машина была угнана со двора многоэтажного дома. Утром сыщики задержали 21-летнего водителя по месту жительства в нетрезвом состоянии. Медицинское освидетельствование показало почти 1,7 промилле алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха.

Оказалось, что, изрядно выпив на городской дискотеке, молодой человек искал способ доехать домой. На парковке он обнаружил незапертый автомобиль, забрался в салон и завел машину, соединив провода замка зажигания.

Ранее сельчанин привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности, за управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, а также дважды за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Фигурант находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.-0-