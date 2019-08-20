В Столинском районе подросток на мотоцикле сбил односельчанина

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мотоциклист-бесправник сбил односельчанина, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 19 августа около 21.50 в агрогородке Большое Малешево. По предварительной информации, за рулем мотоцикла Raсer находился 16-летний местный житель, у которого не было прав на управление транспортным средством. Двигаясь по улице Садовой, он сбил вышедшего на проезжую часть 43-летнего сельчанина. В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали в районную больницу.

Фото УВД Брестского облисполкома

ГАИ проводит проверку. Установлено, что пострадавший не был обозначен световозвращающими элементами.-0-