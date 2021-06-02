В Столинском районе подросток на мотоцикле врезался в столб

2 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе 17-летний мотоциклист врезался в опору линии электропередачи. Юноша в больнице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась днем 1 июня. По предварительной информации, житель деревни Велемичи ехал на мотоцикле с боковым прицепом. Он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением, съехал на обочину, где врезался в опору ЛЭП. В ДТП молодой человек получил травмы, его госпитализировали.

Помимо того, что у парня не было прав на управление транспортом, ехал он и без мотошлема.-0-