В Столинском районе погиб рабочий

Фото Следственного комитета
24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочего. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Несчастный случай произошел сегодня утром на одном из предприятий района. По предварительной информации, 20-летний житель Столина занимался распиловкой бруса. Во время работы из станка вылетел фрагмент рейки, который повредил жизненно важные органы молодого человека. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Столинский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, на предприятии изъята документация по охране труда.-0-