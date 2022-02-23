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23 февраля 2022, 07:35

В Столинском районе при пожаре погиб мужчина

Фото из архива
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в огне погиб мужчина: его обнаружили среди выгоревшей травы. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о произошедшем в деревне Видибор Столинского района поступило спасателям 22 февраля в 22.30. Среди выгоревшей травы и кустарников обнаружен обгоревший труп мужчины 1971 года рождения. Причина пожара устанавливается.

В МЧС сообщили, что за прошедшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара, на которых погиб один человек и были повреждены два строения. Так, деревянная хозпостройка горела в агрогородке Селец Березовского района, в деревне Видибор Столинского района загорелась баня. Кроме того, в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Бресте произошло возгорание.

Причины пожаров устанавливаются.-0-

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МЧС пожар смерть Столин
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