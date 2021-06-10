В Столинском районе рыбак предотвратил насилие над ребенком

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе рыбак пресек насилие над ребенком. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 7 июня житель райцентра рассказал милиционерам о возможном совершении действий сексуального характера в отношении малолетней. Он показал видео с предполагаемым насильником: тот был пьян и с расстегнутыми шортами находился рядом с девочкой.

"По словам заявителя, во время рыбалки на берегу реки он услышал шум в зарослях кустарника, заметил там взрослого с ребенком. Пытаясь разобраться в ситуации, очевидец стал задавать вопросы мужчине, снимая общение на мобильный телефон. Однако после словесной перепалки тот забрал девочку и ушел", - рассказала Ольга Чемоданова. На видео оперативники опознали 38-летнего жителя Столина, ранее судимого за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и нарушение превентивного надзора.

Дома подозреваемого не было. "Личный состав РОВД был поднят по тревоге, к розыску подключились коллеги из соседних райотделов и транспортной милиции. Сыщики установили, что со станции Горынь подозреваемый вместе со знакомым на поезде поехал в Лунинец. Там пассажира и задержали", - добавила пресс-секретарь.

Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней) УК. Назначены экспертные исследования, проводятся неотложные следственные действия.-0-