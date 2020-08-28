В Столинском районе сбивший ребенка водитель получил три года ограничения свободы

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Столинского района огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Авария произошла прошлой осенью в агрогородке Большое Малешево. Водитель грузовика остановился перед главной дорогой, намереваясь повернуть влево. Возобновив движение, он выехал на перекресток неравнозначных дорог, где не пропустил велосипедиста 2011 года рождения. В ДТП мальчик серьезно пострадал.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Водитель приговорен к трем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Четыре года обвиняемый не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также с мужчины постановлено взыскать Br4 тыс. в виде компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-