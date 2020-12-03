В Столинском районе сгорело 10 т соломы

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе работники МЧС спасли от огня более 30 т соломы, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Инцидент произошел 2 декабря в агрогородке Бережное. Около 16 часов спасателям поступило сообщение о том, что в поле горит скирда соломы в рулонах, принадлежащая местному хозяйству.

Работники МЧС совместно с работниками хозяйства спасли 33 т соломы. Огонь уничтожил 10 т соломы. Причина пожара устанавливается.-0-