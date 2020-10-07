7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе спасатели нашли пенсионера, который сутки провел в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"6 октября в 20.00 в центр оперативного управления Столинского районного подразделения МЧС обратилась женщина и сообщила, что ее отец потерялся в лесном массиве примерно в 1 км севернее деревни Туры. На поиски незамедлительно выехали спасатели, в том числе сотрудники Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС", - отметили в пресс-службе.

Выяснилось, что мужчина 1948 года рождения ушел в лес, чтобы забрать свой велосипед, который оставил там пару дней назад, собирая грибы. Во время поисковых работ спасатели встретили женщину, которая видела пенсионера. Начальник поисково-спасательной службы Пинского центра РОСН Богдан Перемибеда рассказал, что благодаря сведениям о последнем месте, где видели пенсионера, было принято решение обследовать лесной массив площадью около 4 кв.км.

Поисковые работы в лесу и на болоте осуществлялись по квадратам несколькими группами, в том числе на мотовездеходе патрулировались лесные тропы. В 700 м от места входа в лес были обнаружены велосипед и личные вещи мужчины. Самого же пенсионера поисковая группа нашла чуть в стороне. Он был дезориентирован, но в медицинской помощи не нуждался. Со слов мужчины, в грибы он ходит в эти места с детства, очень хорошо знает местность и не понимает, как мог заблудиться.

Спасатели напоминают: перед походом в лес следует изучить карту местности, взять с собой заряженный телефон (желательно с навигатором) и минимальную аптечку. Правила безопасности можно прочитать в разделе "Будь готов!" на сайте МЧС.-0-