Фото из архива
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе утонул 16-летний парень, который решил искупаться. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Днем 6 августа 16-летний житель Столинского района на берегу реки Чаква в агрогородке Рубель ловил рыбу. "Примерно в 18.45 юноша решил искупаться и вошел в воду. Во время купания он стал тонуть. Из водоема парня извлек находившийся неподалеку мужчина", - рассказали в СК.
Мужчина вместе с проезжавшими мимо односельчанами на мотоблоке доставил юношу навстречу вызванной бригаде скорой помощи. Однако парень скончался в пути, не приходя в сознание. По факту следователи проводят проверку.-0-