В Столинском районе утонул 25-летний парень

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трагедией закончилось распитие спиртных напитков на берегу водоема – утонул 25-летний мужчина, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Сегодня примерно в 14 часов 25-летний житель Столинского района с четырьмя знакомыми после распития спиртных напитков пошел купаться на карьер на территории района. Во время купания парень стал тонуть.

Знакомые вытащили его на берег, вызвали скорую и стали проводить реанимационные мероприятия. Но все их усилия результатов не дали – прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

По факту смерти проводится проверка. В данный момент следователь работает на месте происшествия.-0-