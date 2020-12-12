В столице автомобиль наехал на нетрезвого пешехода

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль травмировал пешехода, который перебегал дорогу на "красный", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель 1958 года рождения на автомобиле “Opel” двигалась по проспекту Газеты Правды со стороны проспекта Любимова в направлении улицы Алибегова. На перекрестке улицы Голубева и проспекта Газеты Правда она наехала на пешехода 1980 года рождения, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Московского РУВД Минска, следственно-оперативная группа.

ГАИ напоминает, что до 17 декабря в столице проходит комплекс профилактических мероприятий "Пешеход" — проведение акции обусловлено увеличением количества наездов на пешеходов в осенне-зимний период.

По статистике, в большинстве случаев наезды происходят по вине водителей, однако нередко именно нарушения со стороны пешеходов, в частности, пересечение проезжей части на запрещающий сигнал светофора, нахождение в состоянии алкогольного опьянения приводят к трагедии! Не разрушайте жизнь себе и иным участникам дорожного движения.-0-