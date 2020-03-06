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06 марта 2020, 23:59

В столице автомобиль совершил наезд на нетрезвого пешехода

Фото УГАИ МВД Мингорисполкома
Фото УГАИ МВД Мингорисполкома

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пересечении улицы Притыцкого и МКАД автомобиль наехал на пешехода, который перебегал улицу в неположенном месте. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Шкода", двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны ул.Тимирязева, на пересечении улицы Притыцкого и МКАД совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги, двигаясь из третьей полосы в первую, в направлении города. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение для дальнейшего осмотра. Пешеход был с явными признаками алкогольного опьянения. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД.

Согласно ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь, за нахождение на проезжей части дороги пешеходу в нетрезвом состоянии грозит штраф от трех до пяти базовых величин, трезвых нарушителей могут предупредить или наложить штраф от одной до трех базовых.-0-

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