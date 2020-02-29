В столице под колеса автомобиля попал пешеход

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, переходя улицу вне пешеходного перехода, травмирован проезжавшим автомобилем. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, водитель автомобиля "Додж", двигаясь со стороны ул. Горовца в направлении 2-го Велосипедного переулка, в районе д. 34 по ул. Ванеева совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода, хотя в 50 м от места ДТП есть регулируемый пешеходный переход. Пешеход с травмами доставлен в медучреждение.

На месте работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.

ГАИ напоминает водителям о необходимости особой бдительности при управлении транспортными средствами, а пешеходов призывает не пренебрегать правилами дорожного движения.-0-