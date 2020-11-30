В столице столкнулись две легковушки - пострадал пассажир

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись две легковушки - пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, около 1.05 сегодня 22-летний водитель на автомобиле "Мицубиси" ехал по улице Немига со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Городской Вал. При повороте налево на перекрестке улиц Немига - Городской Вал он не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля "Киа", который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия пострадала 20-летняя пассажир автомобиля "Мицубиси". Девушка доставлена в больницу для осмотра. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-