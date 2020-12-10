В столице в ДТП столкнулись два автомобиля

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на перекрестке столкнулись два автомобиля, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген", ехал по Долгиновскому тракту со стороны ул. Пригородной в направлении ул.Орловской и на перекрестке улиц Орловская и Червякова столкнулся с автомобилем "БМВ", водитель которого двигался по улице Орловской в направлении ул.Червякова.

Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе просмотра записи с видеорегистратора очевидца установлено, что водитель автомобиля "Фольксваген" пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-