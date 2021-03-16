В столице задержан один из спонсоров августовских беспорядков

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан участник августовских беспорядков - один из спонсоров протестов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

МВД продолжает работу по установлению причастных к массовым беспорядкам 2020 года. Сотрудники ГУБОПиК задержали 30-летнего минчанина, который 9-11 августа участвовал в массовых беспорядках в районе стелы "Минск - город-герой" и около станции метро "Пушкинская".

"Установлено, что мужчина работал инженером-программистом в известной IT-компании и перечислял деньги для финансирования протестов. Кроме того, задержанный консультировал представителей редакции Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским, рекомендуя наиболее безопасные и анонимные способы сбора денег для поддержания протестной активности", - рассказали в МВД.

Действиям минчанина будет дана правовая оценка.-0-