В столкновении легковушки с лосем под Лидой пострадал подросток

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой легковушка столкнулась с лосем. Пассажир госпитализирован, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла поздним вечером 10 апреля на дороге граница Литвы - Лида - Слоним - Бытень. Рядом с деревней Минойты "Форд" столкнулся с перебегавшим дорогу лосем.

"Пассажир на переднем сидении получил ушибленную рану носа и левой кисти. 16-летнего парня госпитализировали в местную больницу", - рассказали в ГАИ. Подчеркивается, что и водитель, и пассажир были пристегнуты.

Лось пал на месте аварии. Причины и другие обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-