В столкновении микроавтобуса и легковушки под Щучином пострадал ребенок-пассажир

Фото из архива
21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Щучином столкнулись микроавтобус и легковушка - пострадал 8-летний мальчик, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 20 ноября на 29-м км трассы Острино - Волковыск. Водитель легкового "Фольксвагена" при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу "Пежо".
"В результате аварии серьезно пострадал мальчик 2011 года рождения, ехавший в легковом авто в качестве пассажира. Сейчас он в реанимации", - рассказали в ГАИ региона.
Известно, что ребенок ехал на заднем сиденье. Мальчик не был пристегнут.
По факту ДТП проводится проверка.-0-