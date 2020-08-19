В суд направлено дело о гибели несовершеннолетнего в Минской области

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Любанского района уголовное дело по обвинению 21-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека и причинение другому тяжких телесных повреждений. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый в ночь с 27 на 28 апреля в компании 22-летнего и 16-летнего парней распивал спиртные напитки. На следующее утро он сел за руль принадлежавшего ему Citroen, на котором отправился кататься по району со своими знакомыми. Автомобиль находился в технически неисправном состоянии: на передней и задней осях шины имели различный рисунок протектора.

Двигаясь со скоростью 85,8 км/ч по автодороге Любань - Калиновка - Приклинец в направлении Любани, вблизи деревни Паличин водитель в силу своего физического состояния стал засыпать. Как следствие, автомобиль переместился на левую грунтовую обочину. Обвиняемый сделал попытку вернуться на проезжую часть. Однако из-за резких приемов управления Citroen занесло с выездом на правую обочину, где он столкнулся с придорожным деревом, съехал в кювет и опрокинулся в мелиоративный канал.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался в больнице в тот же день. У другого пассажира диагностированы тяжкие телесные повреждения.

После изучения материалов дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения.

В прокуратуре отметили: за нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 5 лет.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-