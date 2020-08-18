В суд направлено дело об убийствах и разбое 2004 года в Могилевской области

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Могилевский областной суд уголовное дело об убийствах и разбойном нападении в Бобруйске и Бобруйском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, в период с 15 по 17 января 2004 года в Бобруйске во время ссоры мужчина совершил убийство своего знакомого с особой жестокостью. После вывез тело потерпевшего в лесопосадку вблизи деревни Грабово Бобруйского района, где закопал.

В ночь с 9 на 10 августа 2004 года он и его товарищ, действуя по заранее разработанному плану, выступили под видом клиентов, которые якобы хотели воспользоваться услугами сексуального характера. Во время телефонных разговоров договорились с двумя девушками о встрече, после чего заманили их в стоявший недалеко от их места жительства автомобиль, где передали им $100 за предполагаемые услуги.

На этом же автомобиле обвиняемые вывезли девушек в лесной массив вблизи деревни Грабово Бобруйского района, где напали на них с угрозами применить насилие, опасное для жизни и здоровья. Далее потерпевшим связали руки за спинами, после чего завладели принадлежавшим им имуществом, в том числе из квартиры по их месту жительства. В результате разбойного нападения обвиняемые завладели чужим имуществом в размере Br1 тыс. 720. Продолжая противоправные действия, второй из мужчин в том же лесном массиве убил потерпевших с целью скрыть ранее совершенный разбой. Затем обвиняемые выкопали яму, в которой захоронили убитых девушек.

После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Действия первого обвиняемого с учетом сроков давности привлечения к уголовной ответственности квалифицированы как убийство по п.6 ч.2 ст.139 УК. Действия второго - как разбой по ч.2 ст.207 и убийство по п.п.1, 6, 8 ч.2 ст.139 УК.-0-