В суд направлено уголовное дело о клевете на генпрокурора

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 47-летней женщины в клевете на генерального прокурора Андрея Шведа по ст.188 УК. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Женщина в одном из публичных чатов Telegram-канала 1 февраля 2021 года, находясь у себя дома в деревне Боровляны Минского района, создала и распространила для обозрения неограниченным числом пользователей мессенджера не соответствовавшую действительности информацию. В ней содержались заведомо ложные и порочащие потерпевшего сведения, умалявшие его честь и достоинство как гражданина и должностного лица в связи с осуществлением им служебной деятельности", - рассказали в генпрокуратуре.

Уголовное дело по данному факту возбуждено и расследовано управлением собственной безопасности Генпрокуратуры.

Избранную ранее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-