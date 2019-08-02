В суд передано дело сотрудницы банка из Слонима: женщина обманным путем завладела Br540 тыс.

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В суд передано дело банковского специалиста из Слонима, которая обманным путем завладела более Br540 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Слонимского района уголовное дело по обвинению главного специалиста по кредитованию физических лиц одного из РКЦ Слонима в мошенничестве (ч.4 ст.209 УК) и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.3 ст.210 УК).

Обвиняемой инкриминированы 72 эпизода противоправных действий в отношении имущества граждан и банковских учреждений стоимостью более Br540 тыс.

"С января 2014 года по октябрь 2018 года, используя доверительные отношения с потерпевшими, обвиняемая просила их одолжить ей деньги под различными вымышленными предлогами. Распоряжаясь полученными средствами по своему усмотрению, она изначально не намеревалась их возвращать", - рассказали в прокуратуре.

В апреле 2017 года в банк, чтобы закрыть кредит, обратилась одна из знакомых обвиняемой. Та обработала заявление лишь для вида, а необходимые документы по закрытию договора и возврату банковской платежной карты не оформила. При помощи карты клиентки она снимала наличные деньги, оплачивала товары и услуги. С декабря 2017 года по июнь 2018 года обвиняемая похитила таким образом принадлежавшие банку более Br6 тыс.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Причиненный ущерб никому из потерпевших обвиняемая не возместила. Ранее примененную к ней меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-