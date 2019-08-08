В суд передано уголовное дело в отношении бесправника, сбившего двух пешеходов на зебре в Гомеле

8 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении нетрезвого бесправника, сбившего двух пешеходов на зебре в Гомеле, направлено в суд Новобелицкого района, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела прокуратуры Гомельской области Игорь Пинигин.

Авария произошла днем 11 апреля. 40-летний водитель "Опель Вектра" ехал по улице Добрушской в направлении поселка Победа Гомельского района. Как уточнили в прокуратуре, мужчина проигнорировал ограничение скорости до 50 км/ч на данном участке и вел авто со скоростью не менее 69,5 км/ч.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, стал обгонять автобус, который замедлил движение, чтобы пропустить двух пешеходов. Во время маневра в зоне действия знака "Обгон запрещен" водитель легковушки сбил 46-летнего и 32-летнего мужчин, переходивших дорогу по зебре.

Пешеходы были доставлены в больницу. Один из них получил тяжкие телесные повреждения, другой - менее тяжкие, повлекшие длительное расстройство здоровья на более чем четыре месяца.

Нарушитель был заключен под стражу.

По данным начальника отдела прокуратуры области, обвиняемый женат, имеет двух детей. Мужчина официально нигде не трудоустроен, периодически выезжает на заработки в Россию. Незадолго до совершения ДТП отметил возвращение из РФ и направлялся к семье.

С 2010 года автолюбитель 29 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за управление авто в нетрезвом состоянии. При этом водительского удостоверения у него никогда не было.

Действия нетрезвого лихача были квалифицированы по ч.4 ст.317 УК (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого и тяжкого телесных повреждений). Суд Новобелицкого района рассмотрит дело по существу.-0-