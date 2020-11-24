В Светлогорске 17-летняя девушка внезапно вышла на проезжую часть и попала под машину

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске в ДТП пострадала 17-летняя девушка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 23 ноября после полудня. 32-летний водитель "Опеля" ехал по улице и совершил наезд на 17-летнюю девушку. Она внезапно вышла на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Девушку госпитализировали.

В УГАИ отметили, что 23 ноября в области в авариях пострадали три человека. Так, в Речице под колеса большегруза МАЗ попал 52-летний пешеход, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина получил травмы, его доставили в Речицкую центральную райбольницу.

В Гомеле водитель "Опеля" при повороте не предоставил преимущество в движении и сбил на зебре 41-летнюю женщину-пешехода. Медики оказали помощь пострадавшей и отпустили ее домой.-0-