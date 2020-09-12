В Светлогорске 7-летний мальчик застрял ногой в железной горке

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске 7-летний мальчик ногой застрял в горке, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

В службу спасения по телефону 101 днем 11 сентября поступило сообщение: ребенок зажал ногу в детской металлической горке и самостоятельно освободить ее не может. На место прибыли спасатели. Мама ребенка была рядом.

Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента извлекли ногу ребенка. Мальчика осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи, его состояние было удовлетворительным и в госпитализации он не нуждался.-0-