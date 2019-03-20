В Светлогорске гироскутер загорелся при зарядке

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Светлогорского районного подразделения МЧС вечером 19 марта выезжали по информации о загорании гироскутера в одной из квартир микрорайона Молодежный, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

"Выяснилось, что при зарядке от сети гироскутера при помощи самостоятельно изготовленного зарядного устройства произошло короткое замыкание аккумуляторной батареи. В это время дома находились девочка 2010 года рождения с тетей. Задымления в квартире не наблюдалось", - сказала официальный представитель. Пострадавших нет.

Фото Гомельского областного управления МЧС

В Гомельском областном управлении МЧС напоминают о необходимости быть внимательными при использовании электроприборов, а также не оставлять их включенными без контроля.-0-