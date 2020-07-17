17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске легковушка сбила 15-летнего велосипедиста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 16 июля около полудня. 66-летний водитель Nissan ехал по прилегающей территории торгового центра и сбил 15-летнего велосипедиста. "По предварительной информации, парень внезапно выехал на проезжую часть в непосредственной близости перед движущимся автомобилем", - рассказали в УГАИ.

Велосипедиста госпитализировали в травматологию областной больницы.

В отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД напомнили: в жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории велосипедистам разрешено ехать по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. При этом они не должны препятствовать движению автомобилей. "Перед поездкой ребенка на велосипеде взрослые должны провести с ним инструктаж, уточняя, где он может находиться, а где кататься нельзя и небезопасно. Объясните ребенку, что даже во дворе он должен убедиться, что поблизости нет движущихся авто", - порекомендовали госавтоинспекторы.-0-