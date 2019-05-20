В Светлогорске легковушка сбила во дворе 7-летнюю девочку

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске легковушка сбила 7-летнюю девочку на дворовой территории, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Авария произошла 19 мая около 18.00. Водитель 1980 года рождения на Daewoo Leganza ехал по дворовой территории в микрорайоне Молодежный райцентра и сбил ребенка 2011 года рождения. По предварительной информации, девочка выбежала на проезжую часть из-за стоявшего автомобиля.

С травмами девочку доставили в светлогорскую райбольницу.

В ГАИ напомнили, что за пешеходом закреплено право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора, а обязанность водителя - уступить дорогу пешеходу. Также при движении по дворовой территории водителю необходимо быть предельно внимательным и двигаться с минимальной скоростью, позволяющей сразу же остановиться.-0-