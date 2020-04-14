14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске легковушка въехала в дом, водителя деблокировали спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о происшествии на улице Советской в Светлогорске поступила ранним утром 13 апреля. Водитель легкового ВАЗа съехал на обочину, врезался в столб и затем въехал в одноэтажный дом.

Мужчина оказался зажат в салоне машины. Работники МЧС деблокировали его и передали бригаде медиков. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.-0-

Фото МЧС