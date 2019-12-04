В Светлогорске легковушка вылетела в кювет и врезалась в столб

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске легковушка врезалась в столб и перевернулась. Понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сегодня в 01.25 спасателям поступило сообщение о ДТП на ул.Лазо райцентра. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего из авто.

"Как выяснилось, легковой автомобиль съехал в кювет, ударился о столб и перевернулся", - рассказали в областном управлении МЧС.

Спасатели деблокировали водителя. Мужчина госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС