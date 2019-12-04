В Светлогорске легковушка вылетела в кювет и врезалась в столб

Фото Гомельского областного управления МЧС
4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске легковушка врезалась в столб и перевернулась. Понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сегодня в 01.25 спасателям поступило сообщение о ДТП на ул.Лазо райцентра. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего из авто.
"Как выяснилось, легковой автомобиль съехал в кювет, ударился о столб и перевернулся", - рассказали в областном управлении МЧС.
Спасатели деблокировали водителя. Мужчина госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС