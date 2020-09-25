В Светлогорске на пожаре погиб мужчина, его сожительница получила ожоги

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске на пожаре хозпостройки погиб мужчина, его сожительница получила ожоги, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре хозяйственной постройки поступила в районное подразделение МЧС 24 сентября в 20.34. Перед прибытием подразделений МЧС хозяйка дома обнаружила на полу возле входной двери хозпостройки сожительницу своего брата. С ожогами женщину госпитализировали.

В помещении под строительными конструкциями спасатели нашли брата хозяйки дома, мужчина был без признаков жизни.

Работники МЧС ликвидировали пожар. Огонь повредил кровлю, стены и имущество в постройке.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.-0-