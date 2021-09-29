В Светлогорске правоохранители спасли мужчину от суицида

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске правоохранители спасли местного жителя от суицида. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Сегодня утром в оперативно-дежурную службу Светлогорского РОВД поступило сообщение из РОЧС, что на 6-м этаже многоэтажки в микрорайоне Юбилейный в открытом окне сидит мужчина и намеревается спрыгнуть. К дому направили ближайший наряд милиции, который проверял людей с асоциальным поведением.

Милиционер ППСМ вместе с напарником быстро подбежали к подъезду дома. Коллега остался внизу контролировать ситуацию, а патрульный поднялся на 6-й этаж. Возле квартиры стояли работники РОСЧ, которые общались с жильцом через закрытую дверь. Им удалось убедить мужчину открыть дверь. Увидев незнакомцев, он быстро побежал к открытому окну. Милиционер бросился за ним и поймал жильца за свитер в момент прыжка в окно. Работники МЧС помогли милиционеру оттянуть горожанина от подоконника.

Положив мужчину на кровать, спасатели заметили в его руках перочинный ножик. Жилец попытался порезать себе горло. Совместными усилиями его удалось обездвижить и забрать опасный предмет.

В настоящий момент 39-летний неработающий светлогорчанин госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия работают правоохранители.-0-