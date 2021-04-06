6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске рыбак обнаружил тело пенсионера в канале, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД.

Тело мужчины обнаружили днем 5 апреля. Погибшим оказался 64-летний житель Светлогорска. Как сообщается, он находился в розыске с 3 апреля.

По данным ОСВОДа, предположительно, мужчина упал в воду, когда переходил канал по самодельному мостику.

Водолазы Светлогорской спасательной станции ОСВОД извлекли тело из воды. Уточняются обстоятельства и причины гибели.-0-