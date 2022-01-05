5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске спасли провалившегося под лед рыбака, сообщили БЕЛТА в Гомельской областной организации ОСВОД.

Инцидент произошел в Светлогорске на реке Березина. "Мужчина в состоянии алкогольного опьянения провалился под лед во время рыбной ловли", - сообщили в ОСВОДе.

Водолазы Светлогорской спасательной станции извлекли мужчину из воды и доставили на берег.

Спасатели на водах напоминают: очень опасно выходить на лед при температуре воздуха выше нуля.-0-