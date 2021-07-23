В Светлогорске суд вынес приговор учащимся за избиение сверстницы

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске суд вынес приговор учащимся за избиение 15-летней школьницы. Расследованием уголовного дела занимался Светлогорский районный отдел СК, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В качестве подозреваемых по делу проходили три девочки-подростка. В отношении 13-летней школьницы в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. Двум другим учащимся на основании собранных доказательств было предъявлено обвинение в злостном хулиганстве (по ч.2 ст.339 УК). Уголовное дело после изучения в прокуратуре направлено в Светлогорский суд.

Суд Светлогорского района вынес обвинительный приговор и назначил 14-летней учащейся наказание в виде ограничения свободы на один год без направления в исправительное учреждение открытого типа. К 15-летней учащейся суд постановил применить меры принудительного воспитательного характера в виде ограничения свободы досуга на шесть месяцев.

По данным следствия, в апреле 2021 года работник администрации одной из школ райцентра в соцсетях обнаружил видеозапись с избиением учащейся. Об этом сообщил в инспекцию по делам несовершеннолетних РОВД. После проверки материалы об инциденте поступили в Светлогорский РОСК для уголовного преследования избивших школьницу.

Как установлено, две компании подростков случайно встретились днем 10 апреля. В одной из них находилась 13-летняя девочка, которой внезапно захотелось выяснить отношения с давней знакомой. "В ходе разговора зачинщица повалила потерпевшую на землю и не менее трех раз ударила ее ногами по различным частям тела. Вскоре подбежала 14-летняя школьница из компании малолетней и нанесла потерпевшей, с которой когда-то поддерживала приятельские отношения, минимум два удара ногами. Один из очевидцев конфликта снял это на мобильный телефон. "Воительницы" назначили потерпевшей "стрелку для разборок" и удалились", - рассказала официальный представитель.

Встреча имела продолжение. На следующий день участницы конфликта и их знакомые собрались на лесной поляне недалеко от здания Светлогорской детской школы искусств. "Первой к потерпевшей подошла 13-летняя девочка, которая демонстративно схватила ее за волосы, повалила на землю и била руками и ногами по телу и голове. Затем к лежавшей на земле девочке подошла 14-летняя школьница и нанесла ей не менее шести ударов по различным частям тела. Ее попытался остановить младший школьник. Оттолкнув мальчика, учащаяся снова ударила потерпевшую ногой. Затем к лежавшей подошла 15-летняя школьница, которая не присутствовала при выяснении отношений 10 апреля, и нанесла ей не менее трех ударов ногами по телу. За процессом избиения наблюдали другие подростки: кто-то смеялся и подначивал, снимал на мобильный телефон, кто-то пытался остановить. В последующем видеозапись этого преступления и обнаружил педагогический работник", - уточнила Мария Кривоногова.

В УСК пояснили, что все участники конфликта учились в разных школах. Потерпевшая была хорошо знакома только с двумя нападавшими девочками - несколько лет назад поддерживала с ними приятельские отношения. Третью знала наглядно. В ходе следствия они давали непоследовательные и противоречивые показания. Они придерживались версии, что избивали якобы из-за распространения потерпевшей нелицеприятных слухов о них. "Этот мотив опровергнут материалами уголовного дела, собранными в ходе проведения допросов, очных ставок и других следственных действий. Следствие пришло к выводу, что совершение преступления обусловлено желанием самоутвердиться на фоне замкнутой и тихой школьницы, показать свою значимость и возвыситься перед ближайшим окружением", - отметили в областном УСК.

Приговор в законную силу не вступил.-0-