В Светлогорске таксист сбил мотоциклиста

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске в аварии пострадал мотоциклист, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 29 апреля примерно в 16.35. 20-летний водитель на автомобиле такси Volkswagen Polo ехал по ул. Паричской райцентра. По данным УГАИ, при повороте не уступил дорогу и сбил мотоцикл Yaguar под управлением 27-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

Мотоциклиста с травмами госпитализировали в травматологическое отделение Светлогорской ЦРБ.

В УГАИ напомнили водителям соблюдать все без исключения правила дорожного движения. "Помните, что при повороте налево вы обязаны уступить дорогу всем транспортным средствам, которые поворачивают направо или движутся во встречном направлении. Будьте внимательны и бдительны. Необдуманные и рискованные действия на дороге приводят к печальным последствиям", - подчеркнули в областной Госавтоинспекции.-0-