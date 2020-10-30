В Светлогорске у гостьи из Могилева похитили деньги

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске устанавливают, кто похитил деньги у жительницы Могилева. Информацию об этом разместили в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

В июле могилевчанка гостила у родственников в Светлогорске. В день отъезда домой, предположительно, в районе железнодорожного вокзала она потеряла свою банковскую карту. Отсутствие карточки и снятие денег обнаружила уже в Могилеве.

Женщина обратилась с заявлением в милицию. "Как установлено, с ее карт-счета произведено несколько операций по оплате товара в магазинах Светлогорска. В объективы камер видеонаблюдения попали две женщины, которые рассчитались за товар карточкой потерпевшей", - уточняется в сообщении.

Светлогорский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.212 УК.

Следователи устанавливают личности двух покупательниц на видео. Граждане, которым что-то о них известно, могут позвонить по телефону (8029) 531-47-32.-0-