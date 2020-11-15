В Светлогорске водитель чуть не сбила девочку и лишилась прав на три месяца

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщину, которая в Светлогорске чуть не сбила девочку на переходе, лишили прав и оштрафовали. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 9 ноября. Около 18.00 водитель Opel Corsa ехала по ул. Свердлова и не уступила дорогу 13-летней школьнице, которая переходила дорогу по зебре. Своевременная реакция нарушительницы позволила избежать наезда, однако с места она скрылась.

Инспекторы ГАИ нашли водителя иномарки, это 29-летняя местная жительница, она признала свою вину.

Женщину оштрафовали на пять базовых величин (1 БВ - Br27) и лишили на три месяца водительских прав.-0-