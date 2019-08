Происшествия В Светлогорске вынесен приговор водителю, не заметившему на пешеходном переходе мужчину с ребенком Фото из архива 21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Светлогорского района постановлен приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого ребенку причинены тяжкие телесные повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда. Авария, в которой пострадал мальчик, произошла 1 мая. Обвиняемый на автомобиле Lexus ехал по одной из улиц Светлогорска. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу он неправильно выбрал скорость движения, что не позволило ему своевременно обнаружить мужчину с сыном на нерегулируемом пешеходном переходе и до подъезда к ним остановить автомобиль, чтобы уступить дорогу, отмечается в сообщении. В результате ДТП ребенку причинены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Приговором райсуда водитель признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим авто, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч.2 ст.317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также на 5 лет мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В пользу законного представителя мальчика в счет компенсации морального вреда водитель должен выплатить Br70 тыс. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. До этого момента мера пресечения в отношении обвиняемого изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.-0-

