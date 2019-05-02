В Светлогорске задержали покупателей психотропа

2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Светлогорского РОВД совместно с коллегами из патрульно-постовой службы милиции задержали троих жителей райцентра с психотропным веществом, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В условленном месте-тайнике мужчины забрали закладку с психотропами. "При задержании один из них попытался избавиться от полимерного свертка с кристаллическим порошкообразным веществом, бросив его на землю", - рассказали в УВД. По заключению эксперта, изъятое - особо опасное психотропное вещество альфа-PVP общей массой 1,9203 г.

Задержанные водворены в ИВС. Двое из них ранее уже были судимы за кражи и наркотики. Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-