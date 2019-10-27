ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 27 октября 2019
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:36 Не менее 44 человек пострадали во время беспорядков в Барселоне В мире
11:24 Дзюдоистка Марина Слуцкая заняла седьмое место на престижном турнире в Абу-Даби Спорт
11:12 В Светлогорске женщина упала с парапета в реку Происшествия
11:09 Константин Куровский стал третьим на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте Спорт
11:04 Проезд в минском метро назвали самым дешевым в Европе Общество
10:43 БелТПП подписала соглашение о сотрудничестве с Афганской палатой промышленности и горного дела Экономика
10:19 СМИ: военные США ликвидировали лидера Исламского государства В мире
09:59 В Крупском районе перевернулась парусная лодка с тремя людьми Происшествия
09:40 Премьер-министры Беларуси и Сербии обсудили выполнение договоренностей о поставках техники в Белград Экономика
09:33 Арина Соболенко выиграла малый итоговый турнир WTA Спорт
09:27 В Клецком районе двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме Происшествия
09:03 "Белавиа" перешла на зимнее расписание Общество
00:38 Дэниел Крейг снова примерил костюм Джеймса Бонда Калейдоскоп
00:08 Около 350 тыс. человек вышли на улицы Барселоны с акцией протеста В мире
26.10.19
26.10.19 23:09 Более 120 тыс. человек остались без электричества в Канаде В мире
26.10.19 22:32 Крупные колонии сусликов нашли в Минской области Регионы
26.10.19 21:57 Водителю грузовика, в котором нашли 39 тел, предъявлено обвинение В мире
26.10.19 21:35 Группа белорусов грабила фуры в Европе с 2016 года Происшествия
26.10.19 20:53 ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежный пикет для повышения электоральной активности населения провел БРСМ в Витебске Регионы
26.10.19 20:20 Европейские страны переходят на зимнее время: БЖД корректирует расписание поездов Общество
26.10.19 19:24 Брестское "Динамо" одержало волевую победу над "Гомелем" в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
26.10.19 19:11 Волейболисты "Шахтера" узнали вероятных соперников по основному раунду ЛЧ Спорт
26.10.19 18:56 В Беларуси впервые прошел фестиваль электротранспорта Регионы
26.10.19 18:36 Волейболистки "Минчанки" проиграли калининградскому "Локомотиву" в российской суперлиге Спорт
26.10.19 18:00 В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек В мире
26.10.19 17:55 Премьер Ирака проведет перестановки в правительстве на фоне охвативших страну протестов В мире
26.10.19 17:51 Более 70 лидеров студенческих организаций университетов Беларуси и зарубежья соберет форум в БГУ Общество
26.10.19 17:36 Беларусь поделится со странами СНГ опытом медицинского обеспечения II Европейских игр Общество
26.10.19 17:31 Представительница Беларуси стала четвертой на международном конкурсе красоты "Мисс Земля - 2019" Общество
26.10.19 17:22 Белорусский тяжелоатлет Андрей Орленок стал чемпионом Европы среди юниоров в Бухаресте Спорт
Все новости
Все новости
Происшествия
27 октября 2019, 11:12

В Светлогорске женщина упала с парапета в реку

Фото МЧС
Фото МЧС

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске молодая женщина упала с парапета в реку, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Ночью 27 октября спасателям Светлогорского районного отдела МЧС от мужчины поступил звонок о тонущем человеке в реке Березина в Светлогорске. Когда к месту вызова прибыли спасатели, женщина находилась в реке, где глубина около трех метров.

По предварительным данным, она стояла на парапете, разделяющем тротуар и реку Березина. В какой-то момент она не удержалась, потеряла равновесие и упала в воду с трехметровой высоты.

Работники МЧС с помощью спасательной веревки и штурмовой лестницы вытащили женщину из воды. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая с переохлаждением доставлена в больницу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МЧС Светлогорск
Новости рубрики Происшествия
Фото МЧС В Крупском районе перевернулась парусная лодка с тремя людьми
Фото из архива В Клецком районе двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме
Фото из архива Группа белорусов грабила фуры в Европе с 2016 года
Фото из аккаунта ГАИ Витебска во "ВКонтакте" В Браславском районе легковушка столкнулась с мотоблоком
Фото из аккаунта ГАИ Витебска во "ВКонтакте" В Оршанском районе в ДТП погиб 22-летний водитель
Фото из архива В Борисове руку женщины зажало в тестомесе
Главное
Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев Промкооперация станет приоритетом экономического сотрудничества Беларуси и Казахстана
Беларусь рассчитывает на поддержку Движения неприсоединения в перезапуске Хельсинкского процесса
Субботники по наведению порядка прошли в Минске
Арина Соболенко выиграла малый итоговый турнир WTA
Топ-новости
Представительница Беларуси стала четвертой на международном конкурсе красоты "Мисс Земля - 2019"
РЕПОРТАЖ: Более половины жителей Могилевской области стали участниками переписной кампании
Европейские страны переходят на зимнее время: БЖД корректирует расписание поездов
ФОТОРЕПОРТАЖ: День специальной разведки отметили в Марьиной Горке
Яркий метеор видели в небе над Браславом
СМИ: военные США ликвидировали лидера Исламского государства
Проезд в минском метро назвали самым дешевым в Европе
В СНГ в 2020 году может появиться аналог "Евровидения"
"Белавиа" перешла на зимнее расписание
Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября
Крупные колонии сусликов нашли в Минской области
Ночные заморозки и мокрый снег ожидаются в Беларуси на следующей неделе
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте в рамках месячника наведения порядка прошла экологическая акция
В пункте пропуска "Берестовица" 29 и 30 октября возможны перебои с электроэнергией
Представители Администрации Президента проведут на следующей неделе выездные приемы граждан
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.