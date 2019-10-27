В Светлогорске женщина упала с парапета в реку

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске молодая женщина упала с парапета в реку, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Ночью 27 октября спасателям Светлогорского районного отдела МЧС от мужчины поступил звонок о тонущем человеке в реке Березина в Светлогорске. Когда к месту вызова прибыли спасатели, женщина находилась в реке, где глубина около трех метров.

По предварительным данным, она стояла на парапете, разделяющем тротуар и реку Березина. В какой-то момент она не удержалась, потеряла равновесие и упала в воду с трехметровой высоты.

Работники МЧС с помощью спасательной веревки и штурмовой лестницы вытащили женщину из воды. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая с переохлаждением доставлена в больницу.-0-