В Светлогорском районе автомобиль и скутер столкнулись и загорелись

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием автомобиля и скутера произошла сегодня в Светлогорском районе, от столкновения оба транспортных средства загорелись. Такую информацию разместила в своем твиттер-аккаунте пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло около 10.20 на 39-м километре автодороги Р149. Жительница Светлогорска 1988 года рождения на автомобиле "Пежо", выезжая с второстепенной дороги на главную при повороте налево в сторону Светлогорска, не предоставила преимущество в движении скутеру "Хорс", который двигался по главной дороге. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись, 48-летний водитель скутера (житель райцентра) и его пассажирка получили травмы. Оба были в мотошлемах. Они госпитализированы в районную больницу.

Водитель автомобиля не пострадала.

По факту ДТП проводится проверка.-0-