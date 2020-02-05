В Светлогорском районе фермер решил не отдавать долги кредиторам и продал имущество

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава фермерского хозяйства продал имущество предприятия родственнику, чтобы избежать уплаты долгов своим поставщикам. Этот факт выявили работники Светлогорского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области, сообщили БЕЛТА в КГК.
Фермерское хозяйство специализировалось на выращивании крупного рогатого скота. Во время проверки было установлено, что руководитель предприятия в 2019 году продал близкому родственнику имущество хозяйства на сумму более Br55 тыс. И это притом, что задолжал кредиторам более Br400 тыс. за оказание транспортных услуг, поставку кормов и других товарно-материальных ценностей. В числе поставщиков, которым задолжал фермер, были субъекты хозяйствования государственной и частной форм собственности.
Прокуратура Светлогорского района в отношении главы фермерского хозяйства возбудила уголовное дело по ст.241 (препятствование возмещению убытков кредиторам) УК.-0-